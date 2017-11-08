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В Башкирии снят карантин по ящуру

ОБЩЕСТВО

В Башкирии снят карантин по ящуру Фото: Олег Яровиков

В Башкирии снят карантин по ящуру Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Карантин по вирусу ящура, введенный в ряде населенных пунктов Туймазинского и Буздякского района, снят.

Ограничение из-за вспышки вируса ящура в этих двух районах республики вводилось сроком на 21 день, согласно Указу главы Башкортостана Рустэма Хамитова.

«Все живы-здоровы, карантин снят. Все плановые мероприятия проведены, включая заключительную дезинфекцию. Выплаты компенсаций населению за уничтоженный скот завершены в полном объеме и во всех населенных пунктах. Настроение у людей неплохое. Хотят закупать скот вновь. Будем помогать им с завозом скота», — рассказал агентству «Башинформ» глава Управления ветеринарии Башкортостана Вакил Буранбаев.

Как сообщало агентство «Башинформ», в ходе ликвидации последствий вспышки вируса ящура изъято и уничтожено 1,7 тысячи голов скота. В основном это крупный рогатый скот, козы и овцы.

Вирус ящура был обнаружен в двух районах Башкортостана — Туймазинском и Буздякском.

Теги: карантин, ящур, Управление ветеринарии
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