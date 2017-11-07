Обвиняемый в убийстве Веры Фойкиной житель Башкирии экстрадирован из Индии в Россию Фото: издание ThePrint Обвиняемый в убийстве Веры Фойкиной житель Башкирии экстрадирован из Индии в Россию Фото: издание ThePrint

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Процедура экстрадиции из Индии гражданина России, разыскиваемого за совершение убийства 24-летней девушки на территории Башкортостана, состоялась 7 ноября. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

В ведомстве напомнили предысторию. Осенью 2012 года у деревни Новоабдуллино Чишминского района было найдено сгоревшее тело 24-летней уфимки. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Была установлена причастность к преступлению жителя города Нефтекамска, 1989 года рождения. Мужчина скрылся от органов следствия, покинув страну. В апреле 2013 года по каналам Интерпола он был объявлен в международный розыск. В сентябре 2017 года разыскиваемый был задержан на территории Индии в городе Дели.

Компетентные органы данного государства приняли решение об экстрадиции обвиняемого на территорию России. В ноябре разыскиваемый прибыл в родную страну в сопровождении сотрудников Российского бюро Интерпола. В ближайшее время он будет передан региональному управлению Следственного комитета России.

Как сообщало агентство «Башинформ», в индийской полиции рассказали, что мужчина был в бегах в течение пяти лет. За этот период он брал уроки йоги, а затем сам стал преподавать йогу и медитацию в городе Манали штата Химачал-Прадеш. Уфимец отрастил бороду и волосы, чтобы изменить свой внешний вид. Стражи порядка узнали, что Саяхов должен был с кем-то встретиться возле посольства России в Дели. Здесь его и задержали. Уфимец не смог предоставить удостоверяющие его личность документы, и был взят под стражу. Саяхов признался в преступлении. Он сообщил, что планировал убийство и побег.