«Салават Юлаев» второй раз в юбилейном сезоне КХЛ уступает хабаровскому «Амуру» Фото: Валерий Шахов «Салават Юлаев» второй раз в юбилейном сезоне КХЛ уступает хабаровскому «Амуру» Фото: Валерий Шахов

УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Прошедший матч на льду «Платинум-Арены» в Хабаровске можно назвать «игрой удалений». Из 60 минут основного времени, 18 минут «юлаевцы» играли в меньшинстве. Это сыграло с гостями из Уфы злую шутку. Первый период и «Амур», и «Салават» показывали равные силы. Но после перерыва хабаровчане прибавили и пробили голкипера уфимской команды после удаления Артема Федорова — 1:0. Перед этим «зеленая машина» лишилась форварда Евгения Короткова, который после нарушения правил игроком «Амура», был вынужден уехать в раздевалку.

В третьей двадцатиминутке оба соперника показали результативный хоккей. Второй раз хабаровчане огорчили Бена Скривенса с помощью броска Владислава Ушенина. Позднее «юлаевец» Григорий Панин подарил и болельщикам с «зеленым сердцем» надежду и пробил глухую оборону «Амура» — 2:1.

За несколько минут до конца встречи Эркка Вестерлунд выпустил на лед шесть игроков и поставил задачу перевести матч в овертайм. Но подопечные финского тренера ошиблись и дали шанс хозяевам забить третью шайбу в пустые ворота — 3:1.

Следующую игру юбилейного сезона КХЛ «Салават Юлаев» проведет 13 ноября в гостях у «Слована».