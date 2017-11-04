Нападающий ХК «Салават Юлаев» получил тяжелую травму в матче с «Амуром» - видео
Нападающий ХК «Салават Юлаев» получил тяжелую травму в матче с «Амуром» - видео Фото: Стоп-кадр видео
Нападающий ХК «Салават Юлаев» получил тяжелую травму в матче с «Амуром» - видео Фото: Стоп-кадр видео
УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
Сегодня, 4 ноября, нападающий «юлаевцев» Евгений Коротков получил тяжелую травму в игре с хабаровским «Амуром». Во время атаки на ворота соперника, форвард попытался пробить вратаря хозяев, но попал на клюшку Дмитрия Швиденко.
Коротков схватился за лицо, а после на лед полилась кровь. Нападающему уфимской команды пришлось уехать в раздевалку. Виновника эпизода арбитры удалили за «опасную игру высоко поднятой клюшкой» и назначили дисциплинарный штраф 5+20.
Видео момента можно посмотреть здесь.