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4 ноября Суббота

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Нападающий ХК «Салават Юлаев» получил тяжелую травму в матче с «Амуром» - видео

СПОРТ

Нападающий ХК «Салават Юлаев» получил тяжелую травму в матче с «Амуром» - видео Фото: Стоп-кадр видео

Нападающий ХК «Салават Юлаев» получил тяжелую травму в матче с «Амуром» - видео Фото: Стоп-кадр видео

УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Сегодня, 4 ноября, нападающий «юлаевцев» Евгений Коротков получил тяжелую травму в игре с хабаровским «Амуром». Во время атаки на ворота соперника, форвард попытался пробить вратаря хозяев, но попал на клюшку Дмитрия Швиденко.

Коротков схватился за лицо, а после на лед полилась кровь. Нападающему уфимской команды пришлось уехать в раздевалку. Виновника эпизода арбитры удалили за «опасную игру высоко поднятой клюшкой» и назначили дисциплинарный штраф 5+20.

Видео момента можно посмотреть здесь.

Теги: КХД, Салават Юлаев, Амур
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