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31 октября Вторник

Уфа   °

В Башкирии горсовет принуждал учреждения сдать макулатуру для бумажной фабрики

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ

Фото:

Фото:

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Башживотноводсоюзе обнаружены тонны макулатуры, сообщила газета «Красная Башкирия» в ноябре 1929 года. Почему уфимский горсовет принуждал учреждения сдавать макулатуру и как они уклонялись от этой обязанности. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«В закоулках учреждений лежит много макулатуры. Сдать ее быстрей!» — призвали в газете. Сбор макулатуры для бумажной фабрики «Красный Ключ» курировали пятьдесят членов горсовета, они обследовали учреждения Уфы с целью принуждения их к сдаче вторсырья.

К ноябрю 1929 года проверяющие выявили около 30 организаций, в которых бумажная макулатура скопилась в большом количестве и никак не использовалась. К примеру, в Башживотноводсоюзе было обнаружено полторы тонны макулатуры! В других учреждениях количество макулатуры измерялось сотнями килограммов. При этом некоторые ведомства заявляли проверяющим, что у них макулатуры нет, или отмахивались от немедленной сдачи назначением новых сроков. «Все учреждения предупреждаются об обязательной сдаче макулатуры в четырехдневный срок, — обратили внимание в издании. — Затем членами горсовета будет произведена проверка сдачи макулатуры».

Собранную макулатуру необходимо было сдать в Госторг. В связи с этим отмечается, что Госторгу целесообразнее самому организовать сбор макулатуры по учреждениям, без посредничества горсовета. Это было бы экономичнее и результативнее, говорится в публикации. Однако этому мешала плохая организация работы в Госторге. «Макулатуру, привезенную Винпромом, Госторг не принял», — напомнили в газете, уточнив, что Винпром заплатил за провоз вторсырья 4 рубля.

По мнению членов горсовета, обследующих учреждения, в Уфе удастся собрать многие тонны бумажной макулатуры. «Не обследованы еще суды и школы», — сообщили они изданию.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.

Теги: Книжная палата РБ, архив печати, вторсырье, макулатура, сбор
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