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В Башкирии приняли закон о дольщиках

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В Башкирии приняли закон о дольщиках Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии приняли закон о дольщиках Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Депутаты Госсобрания — Курултая РБ на очередном заседании приняли закон о дольщиках. Проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты» парламентарии рассмотрели сразу в двух чтениях. Проект вызвал бурное обсуждение во время публичных слушаний, однако поправок в Комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию не поступило.

Закон предусматривает новые механизмы защиты обманутых дольщиков тех объектов, завершение которых не представляется возможным. Пострадавшим будут выделять квартиры в домах, построенных в рамках масштабных инвестпроектов. Документ предусматривает возможность выделения земли под такой инвестпроект без проведения торгов. Общая площадь дома или домов, построенных по этой схеме, должна быть не менее 10 тысяч квадратных метров, при этом не менее 10% от общей жилплощади инвестор обязуется передать в собственность дольщиков.

Как отмечают авторы законопроекта, он позволит решить проблемы девяти объектов, два из которых расположены в Нефтекамске, один в Стерлитамаке и шесть — в Уфе. Всего, по данным Госстроя РБ, в республике насчитывается 29 проблемных площадок, число пострадавших достигает 3,5 тысячи человек.

Теги: Госсобрание РБ, долевое строительство
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