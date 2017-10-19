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19 октября Четверг

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В Башкирии закон о дольщиках могут принять уже на следующей неделе

ПОЛИТИКА

В Башкирии закон о дольщиках могут принять уже на следующей неделе Фото: Олег Яровиков

В Башкирии закон о дольщиках могут принять уже на следующей неделе Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Члены Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсобрания РБ на внеочередном заседании единогласно проголосовали за включение в повестку ближайшей сессии так называемого законопроекта о дольщиках.

Напомним, работа над проектом закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан» велась в течение полугода. Он предполагает, что обманутым дольщикам будут выделять квартиры в домах, построенных в рамках масштабных инвестпроектов. Земля под реализацию таких проектов будет выделяться без торгов, а застройщик-инвестор, в свою очередь, будет отдавать в пользу обманутых дольщиков не менее 10% от общей жилой площади построенных на участке домов. Несмотря на замечания, высказанные во время публичных слушаний, никаких поправок в Комитет не поступило. Поэтому на ближайшей сессии закон будет рассмотрен в целом.

Участники заседания отметили, что законопроект далек от идеала, однако принимать его можно и нужно. По словам председателя Комитета Елены Родиной, он способен помочь дольщикам девяти из 29 проблемных объектов: два из них расположены в Нефтекамске, один в Стерлитамаке и шесть – в Уфе.

«Мы приняли решение не останавливаться на редакции этого закона – сейчас девять объектов ждут этот законопроект, и мы не вправе его приостановить», — сказала Елена Родина.

Как отмечает заместитель председателя Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Артем Ковшов, все нюансы в одном законе учесть невозможно: закон будет «живым» и в дальнейшем будет претерпевать изменения. Часть замечаний, высказанных в ходе обсуждения законопроекта, будут устранены в подзаконных актах.

«В настоящее время мы прорабатываем нормативно-правовые документы, которые позволят регламентировать процедуру работы с инвесторами, — сказал Артем Ковшов. — Уже сейчас есть застройщики, которые готовы рассматривать площадки в рамках реализации инвестпроектов».

Законопроект во втором и третьем чтении депутаты Госсобрания – Курултая РБ рассмотрят в следующую пятницу, 27 октября.

Теги: Госсобрание РБ, долевое строительство
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