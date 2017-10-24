Жители республики смогут дистанционно изучать башкирский язык Фото: Олег Яровиков Жители республики смогут дистанционно изучать башкирский язык Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

В ближайшее время все желающие смогут изучать башкирский язык дистанционно с помощью портала «Электронное образование». Создать соответствующий раздел предложил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов на заседании Совета по развитию электронного образования, посвящённом вопросам подготовки госслужащих.

– На портале должен быть раздел по башкирскому языку, в том числе для наших госслужащих. С глоссарием, основными терминами, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Пусть человек, работая на сайте, учится и башкирскому языку. Это надо делать.

Опытом создания онлайн-курсов по изучению башкирского языка в ходе заседания поделился ректор Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы Раиль Асадуллин. Он отметил, что БГПУ разработан электронный образовательный ресурс «Международная система дистанционного обучения по башкирскому языку». Но в настоящее время там представлена только программа первого уровня – для людей с нулевым знанием башкирского языка. Для разработки программ второго и третьего уровней потребуются дополнительные средства.

– Ресурсы мы найдём. Потому что нам и, главное, обществу это нужно, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Правительство сейчас готовит программу по сохранению и развитию государственных языков и языков народов Республики Башкортостан. Все в ней могут участвовать. Ресурсы там будут запланированы хорошие. Денег на благое дело жалеть не будем. Для нас принципиально важно продвинуть тему изучения башкирского языка в другом, интересном, современном формате.