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В столице Башкортостана назвали имя обладательницы титула «Татар кызы-2017»

КУЛЬТУРА

В столице Башкортостана назвали имя обладательницы титула «Татар кызы-2017»

Фото: Георгий Шишкин

В столице Башкортостана назвали имя обладательницы титула «Татар кызы-2017»

Фото: Георгий Шишкин

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе завершился финал II Международного конкурса красоты «Татар кызы-2017» («Татарочка»). В следующем году конкурс вновь будет принимать Казань: победительницей стала жительница столицы Татарстана Гульназ Гатина. 19-летняя студентка Института управления, экономики и финансов сказала, что она очень счастлива и поблагодарила всех, кто помогал ей завоевать победу.

Корону, созданную златоустовскими мастерами по эскизам знаменитой казанской шапки, на нее надели члены жюри, вице-премьер Правительства Татарстана Василь Шайхразиев, народный артист Башкортостана и Татарстана, депутат Госсобрания РБ Айдар Галимов, а также победительница конкурса «Татар кызы-2016», уроженка Федоровского района Башкортостана Эдельвейс Ихсанова. В качестве главного приза мисс «Татар кызы-2017» получила автомобиль «Лада».

В финале конкурса соревновались 12 самых красивых татарок из разных регионов. География конкурса включала республики Башкортостан, Татарстан, Крым, Удмуртию, Ленинградскую, Астраханскую, Ульяновскую, Челябинскую, Оренбургскую, Свердловскую области, г. Москву и Актобе (Казахстан). Каждая из финалисток была отмечена каким-либо титулом и большим количеством подарков. Так, участница от Башкортостана, представительница Ермекеевского района республики Регина Равилова завоевала приз зрительских симпатий и победу в одной из номинаций.

Специальными гостями финального представления в Уфе стали победительница первого сезона шоу «Голос», заслуженная артистка Татарстана Дина Гарипова, Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан, дуэт A&M.

Финал международного конкурса красоты «Татар кызы-2017» прошел при содействии и поддержке правительств Татарстана и Башкортостана, региональной татарской общественной культурно-просветительской организации «Берлек» и исполнительной дирекции конкурса «Татар кызы».

Теги: конкурс красоты
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