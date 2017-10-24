В Уфе победительница шоу «Голос» Дина Гарипова исполнила премьеру песни Фото: Георгий Шишкин



В Уфе победительница шоу «Голос» Дина Гарипова исполнила премьеру песни Фото: Георгий Шишкин

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе победительница шоу «Голос» Дина Гарипова исполнила премьеру песни «Пятый элемент». Это произошло в ГКЗ «Башкортостан» на финале II Международного конкурса красоты «Татар кызы-2017», где певица была специальным гостем.

«Я исполнила эту песню один раз в Кремле в Москве, а вот теперь пою в Уфе», — отметила Дина.

Также молодая артистка подарила уфимской публике несколько песен на татарском языке. Зрители тепло приветствовали певицу.

Дина Гарипова — победительница первого сезона шоу «Голос», финалистка международного музыкального конкурса «Евровидение-2013», заслуженная артистка Татарстана. Напомним, первый сольный концерт Дины Гариповой в башкирской столице прошел в «Огнях Уфы» в 2013 году.