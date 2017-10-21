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21 октября Суббота

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В Башкирии следователи просят помощи в расследовании покушения на бизнесмена в Уфе

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии следователи просят помощи в расследовании покушения на бизнесмена в Уфе Фото: Башинформ

В Башкирии следователи просят помощи в расследовании покушения на бизнесмена в Уфе Фото: Башинформ

УФА, 21 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Следователи просят предоставить видеозаписи в связи с расследованием покушения на убийство в городе Уфе. Следком расследует уголовное дело по факту покушения на убийство 40-летнего бизнесмена из города Уфы.

«Преступление совершено в условиях неочевидности и следователи просят автовладельцев, имеющих видеорегистраторы в автомашинах и проезжавших 20 октября 2017 года в период с 7 до 10 утра по улицам Айской, Революционной, Мингажева, Ветошникова, Достоевского, 8 Марта, Чернышевского, а также выезжавших со дворов, ограниченных этими улицами, предоставить видеозаписи следователю, а также откликнуться очевидцев», с- говорится в официальном сообщении.

Очевидцы могут позвонить по телефону следственного управления: 8(347)251-75-07 или воспользоваться электронной почтой: s_abramova@list.ru.

Теги: Происшествия
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