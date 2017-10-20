В правительстве Башкирии назвали размер компенсации населению и юрлицам из-за ящура Фото: Олег Яровиков В правительстве Башкирии назвали размер компенсации населению и юрлицам из-за ящура Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Прямые затраты на компенсацию скота населению в связи со вспышкой вируса ящура, с учетом проведенной дифференциации цен по молодняку, составят в республике 29,8 млн рублей. Об этом заявил на брифинге заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Ирек Мухаметдинов.

«Около 30 миллионов рублей личные подсобные хозяйства получат. Порядка 8-8,5 миллиона рублей компенсации мы выплатим юридическим лицам. То есть где-то в районе 40 миллионов рублей составят прямые затраты. Плюс затраты на привлечение службы ЧС. Кроме того, в некоторых наших предприятиях временно возникли сложности с реализацией продукции. Это тоже дополнительный ущерб. Думаю, что после снятия карантина эта ситуация разрешится, — считает вице-премьер. — Порядка 40 миллионов рублей — не так уж мало и значимо для бюджета. С учетом дополнительных, косвенных затрат, думаю, что мы потеряли, к сожалению, на этом деле один небольшой детский сад».

Как сообщало агентство «Башинформ», в ходе ликвидации последствий вспышки вируса ящура изъято и уничтожено 1,7 тысячи голов скота. В основном это крупный рогатый скот, козы и овцы.

Вирус ящура был обнаружен в двух районах — Туймазинском и Буздякском.

По предварительным данным, причиной мог стать завоз носителей ящура из регионов Центральной Азии.

Следственный комитет Башкортостана возбудил уголовное дело по статье «Нарушение ветеринарных правил».