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Появление новых очагов ящура в угрожаемой зоне исключено - глава Управления ветеринарии Башкирии

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Появление новых очагов ящура в угрожаемой зоне исключено - глава Управления ветеринарии Башкирии Фото: Олег Яровиков

Появление новых очагов ящура в угрожаемой зоне исключено - глава Управления ветеринарии Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Появление новых очагов вируса ящура в угрожаемой зоне исключено. Об этом на брифинге в республиканском правительстве заявил руководитель Управления ветеринарии Башкирии Вакил Буранбаев.

По его словам, в радиусе 30 километров от очага заболевания, а именно в четырех районах республики — Туймазинском, Шаранском, Буздякском и Белебеевском — после обследования скота и получения отрицательных результатов на вирус ящура, все животные были вакцинированы. В общей сложности привито более 100 тысяч голов скота.

«С этого понедельника начался отсчет. Ориентировочно, 7 ноября все ограничения будут сняты», — сообщил Вакил Буранбаев.

Ящур является особо опасным вирусным заболеванием животных, которым может заразиться и человек. Болезнь наносит серьезный ущерб животноводству.

Теги: ящур, брифинг, Управление ветеринарии РБ
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