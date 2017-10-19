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19 октября Четверг

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В Уфе приземлился самолет, который носит имя Мустая Карима

ОБЩЕСТВО

В Уфе приземлился самолет, который носит имя Мустая Карима Фото: пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот»

В Уфе приземлился самолет, который носит имя Мустая Карима Фото: пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот»

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В четверг, 19 октября, в Международном аэропорту «Уфа» приземлился самолет, названный в честь Мустая Карима. Пассажирский Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» получил имя народного поэта Башкирии в конце сентября. Воздушное судно не привязано к определенному направлению и в Уфу прилетело впервые. Самолет прибыл из московского «Шереметьево».

Как рассказали в авиакомпании «Аэрофлот», имена собственные воздушным судам стали давать в годы Великой Отечественной войны. Потом на долгие годы традиция была утрачена, возродили ее в 2004 году – в год 100-летия легендарного летчика Василия Чкалова один из самолетов был назван в его честь. Инициатива назвать самолет именем Мустая Карима принадлежала Главе Башкортостана Рустэму Хамитову.

«Весомый вклад в историю, науку, культуру Отечества внесли уроженцы Республики Башкортостан, которая в 2019 году отметит 100-летие с момента своего образования. Ровесником этого события был народный поэт Башкортостана Мустай Карим, вписавший имя нашей республики на литературную карту мира и страны, – говорится в письме Рустэма Хамитова, адресованном руководству «Аэрофлота». – Учитывая значение личности и творчества Мустая Карима, его вклад в сокровищницу российской литературы, прошу вас рассмотреть возможность присвоения его имени одному из воздушных судов «Аэрофлота». Этот благородный шаг со стороны авиакомпании станет важным событием в общественной жизни страны в преддверии 100-летия одного из выдающихся деятелей многонациональной российской культуры».

Примечательно, что самолет прилетел на башкирскую землю накануне значимого события. Напомним, 20 октября в Уфе пройдут памятные мероприятия, посвященные 98-летию со дня рождения Мустая Карима. Программу памятного дня можно найти по ссылке.

Теги: Мустай Карим, аэропорт «Уфа»
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