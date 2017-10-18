УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Стала известна программа праздничных мероприятий, посвященных памяти народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Как сообщает официальный сайт Мустай.ру, главными событиями памятного дня 20 октября станут следующие.

14.30. Торжественное возложение цветов и праздничный митинг у памятника Мустаю Кариму (площадь им. Мустая Карима);

15.30. Торжественное открытие мемориальной доски на здании Башкирского государственного университета (ул. Заки Валиди, 32);

16.00. Открытие «Творческой мастерской имени Мустая Карима» — Центра по изучению башкирского языка и литературы в Башкирском Государственном Университете (ул. Заки Валиди, 32);

19.00. Праздничный вечер. Спектакль по произведениям Мустая Карима «Радость нашего дома» в Национальном молодежном театре имени Мустая Карима (ул. Ленина, 62).

В мероприятиях примут участие дочь поэта Альфия Мустаевна Каримова, народные артисты Иосиф Кобзон, Гюлли Мубарякова, Аскар и Ильдар Абдразаковы, специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству – посол по особым поручениям Михаил Швыдкой, представители благотворительных фондов.

Выступят артисты уфимского фольклорного ансамбля песни и танца «Мирас», солисты Юнир Сагинбаев, Залия Ганиятуллина, Венера Юлгильдина, солистка Городского Дворца культуры Дияна Ишниязова.

Накануне, 19 октября, в Кировском районе Уфы также пройдет ряд мероприятий, приуроченных к 98-му дню рождения знаменитого поэта:

9.30. Возложение цветов к могиле Мустая Карима на Мусульманском кладбище;

10.00. Митинг у дома Мустая Карима по адресу: Энгельса 5.

В дни памяти народного поэта Республики Башкортостан прозвучат любимые произведения Мустая Карима. В образовательных учреждениях Кировского района столицы учащиеся прочтут стихотворения поэта на башкирском, татарском, русском и многих других языках народов мира.

11.00. Открытие кабинета-музея драматургии и театрального искусства в Башкирской гимназии № 158 им. М. Карима (ул. З. Исмагилова, 1);

11.30. Городской литературно-творческий конкурс «Мустаевские чтения»;

12.30. В гимназии № 16 (Менделеева, 146/1) — литературно-музыкальная гостиная, в гимназии № 3 (Пушкина, 108) — литературно-музыкально-театральная гостиная «Мой Карим», а также выставка книг и рисунков.

15.00. Члены Юнармии и совета старшеклассников возложат цветы на могилу Мустая Карима.

Принять непосредственное участие в мероприятиях и отдать дань памяти великому сыну башкирского народа, поэту, гражданину, философу, и общественному деятелю Мустаю Кариму смогут все желающие, сообщили в пресс-службе городской администрации.