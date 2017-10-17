В Башкирии проверили хозяйство «1 Мая» Краснокамского района: голодная смерть животным не грозит Фото: администрация Краснокамского района





В Башкирии проверили хозяйство «1 Мая» Краснокамского района: голодная смерть животным не грозит Фото: администрация Краснокамского района

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В распоряжении агентства «Башинформ» оказался акт по результатам проверки животноводческого комплекса «1 Мая» Краснокамского района за подписью главы администрации муниципалитета Разифа Гильмуллина, начальника районного отдела сельского хозяйства Диниса Бикова, депутата сельского поселения Шушнурский сельсовет Эльвиры Гилязетдиновой и других членов комиссии. Районная комиссия побывала на территории хозяйства 14 октября.

Согласно документу, голодная смерть животным, содержащимся в хозяйстве «1 Мая», не грозит.

По данным, представленным в акте проверки, на данный момент в хозяйстве содержится 208 голов крупного рогатого скота, из них коров — 106 голов, быков-производителей — три головы, молодняк КРС — 99 голов. 109 голов скота пасутся на пастбище, молодняк КРС содержится в помещении. Скот обслуживают два пастуха, два скотника, один оператор, две доярки. Нагрузка на одного работника соответствует научно обоснованным нормам обслуживания.

Кормовая база на сегодняшний день составляет 600 рулонов сена, две тысячи тонн сенажа, тысячу тонн зернофуража.

«Кормов на зимне-стойловое содержание в 2017-2018 годах заготовлено в достаточном количестве», — постановила комиссия.

Для зимовки скота подготовлены помещения — коровник для беспривязного содержания животных (на 200 голов), помещение для содержания молодняка КРС (на 200 голов).

В помещениях имеется водоснабжение и электричество.

Состояние поголовья скота участники комиссии также признали удовлетворительным. Однако обнаружены слабые телята ниже средней упитанности в количестве 15 голов. Со слов ветеринара также стало известно, что в период с 1 по 13 октября пало семь телят. Для исключения инфекции материал был направлен в Янаульскую зональную ветеринарную лабораторию. По результатам анализа признаков инфекционных заболеваний не обнаружено. Причиной гибели стали незаразные заболевания, связанные с перепадами температуры в переходный с летне-лагерного содержания на зимне-стойловый период содержания скота.

В ходе работы комиссии специалистам и обслуживающему персоналу комплекса рекомендовано:

— исключить присутствие сквозняков;

— обеспечить наличие сухих подстилок;

— обеспечить сбалансированное кормление, провести витаминизацию поголовья;

— исключить из рациона сено плохого качества;

— обеспечить наличие лекарственных средств для проведения лечебных мероприятий скота;

— привлечь дополнительные рабочие силы для обслуживания больных и слабых животных.

Из документа также следует, что следующая проверка в хозяйстве «1 Мая» пройдет 19 октября 2017 года.