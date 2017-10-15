В Башкирии более 200 голов крупного рогатого скота могут погибнуть из-за голода Фото: Зайкат Лукманов











В Башкирии более 200 голов крупного рогатого скота могут погибнуть из-за голода Фото: Зайкат Лукманов

УФА, 15 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Жители Краснокамского района Башкортостана забили тревогу по поводу массового падежа животных на территории сельскохозяйственного кооператива «1 мая». Они обратились к депутату Шушнурского сельского совета Зайкату Лукманову с просьбой разобраться в ситуации.

Народный избранник вместе госинспектором внутреннего ветнадзора Управления Россельхознадзора по региону, участковым ветврачом и заведующим МТФ 12 октября осмотрели территорию фермы села Актанышбаш. На месте были сделаны фотографии и видео общей обстановки: полуразложившиеся трупы домашней скотины, заплесневелое сено, непригодное для кормления, старый скотомогильник, антисанитария.

Как рассказал агентству «Башинформ» Зайкат Лукманов, возможной причиной гибели порядка 20 животных стал голод. Точное количество трупов определить не удалось, так как собаки растащили останки.

«Картина страшная. Скотина истощенная, за ней никто не ухаживает, очень редко доят и кормят, так как кормов нет, а есть только опасное заплесневелое сено, повсюду навоз – из-за этого все происходит. Признаков серьезных заболеваний у погибшей скотины ветврачи не обнаружили, но все равно нарушения там большие, — заявил депутат. — Сейчас на ферме порядка 200 голов крупного рогатого скота: 107 коров, 3 быка и около 100 телят в возрасте от 0 до 8 месяцев. Живых животных жалко — пропадут. Есть опасность полного их вымирания, до скота никому нет дела».

По его словам, зарплату доярки не получали с прошлого года, поэтому работников практически не осталось, некому убираться, пасти коров и доить. Что касается скотомогильника, то он не законсервирован, заполнен до отказа. Зайкат Лукманов добавил, что есть новый скотомогильник, но почему погибших животных в него не помещают, ему непонятно.

Народный избранник хочет спасти оставшихся в живых животных, привлечь к этой ситуации внимание властей, чтобы были приняты соответствующие меры реагирования. Зайкату Лукманову посоветовали обратиться в Комитет по защите прав животных.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием по данной ситуации к главе администрации Краснокамского района Разифу Гильмуллину.

По его словам, ведется разбирательство. Массового падежа нет. Утром была организована проверка с участием начальника сельхозуправления. Было произведено обследование погибших животных. Диагноз поставлен. Серьезных заболеваний не обнаружено. В воскресенье, 15 октября, будут точные данные.