В Башкирии из-за ящура уничтожено 1700 голов скота - Минсельхоз Фото: Олег Яровиков В Башкирии из-за ящура уничтожено 1700 голов скота - Минсельхоз Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкирии в ходе ликвидации последствий вспышки вируса ящура изъято и уничтожено 1,7 тысячи голов скота. В основном это крупный рогатый скот, козы и овцы, пояснили в Министерстве сельского хозяйства республики.

Как сообщало агентство «Башинформ», вирус ящура был обнаружен в двух районах — Туймазинском и Буздякском.

По предварительным данным, причиной мог стать завоз носителей ящура из регионов Центральной Азии.

Следственный комитет РБ возбудил уголовное дело по статье «Нарушение ветеринарных правил».

Ящур является особо опасным вирусным заболеванием животных, которым может заразиться и человек. Болезнь наносит серьезный ущерб животноводству.