Разыскиваемый по каналам Интерпола один из руководителей ЖСК «Дуслык-Строй» экстрадирован в Россию Фото: автор Разыскиваемый по каналам Интерпола один из руководителей ЖСК «Дуслык-Строй» экстрадирован в Россию Фото: автор

УФА, 14 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Компетентные органы Кипра приняли решение выдать России мошенника, разыскиваемого по каналам Интерпола. В аэропорту города Ларнаки состоялась выдача 65-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в сфере предпринимательской деятельности»). Об этом агентству «Башинформ» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации ведомства, с 2009 по 2015 годы в Уфе фигурант, используя своё служебное положение, в составе организованной группы совершил хищение денежных средств членов жилищного кооператива на общую сумму свыше 300 млн рублей.

В июле 2016 года Ленинский районный суд принял во внимание наличие заболевания у подозреваемого и избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Злоумышленник этим воспользовался и скрылся от следственных органов. В феврале 2017 года на основании запроса МВД по Башкортостану он был объявлен в международный розыск и в марте того же года задержан на Кипре. Экстрадиция из Кипра в Россию состоялась.

Как сообщало агентство «Башинформ», одного из руководителей ЖСК «Дуслык-Строй» — Валерия Денисова — объявили в розыск. В отношении него уголовное дело было выделено в отдельное производство. Стало известно, что он скрывался на Кипре, где якобы приобрел на деньги обманутых людей частный дом.

Кроме того, прокуратура Башкортостана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего Андрея Чеботарева и 36-летнего Разифа Абдрашитова. По версии следствия, Разиф Абдрашитов, являясь председателем правления ЖСК «Дуслык-Строй», вместе с директором ООО «ЭнергоТехСервис» Андреем Чеботаревым выступили инвестором и заказчиком строительства многоквартирного жилого дома в центре Уфы. Нарушив проектно-сметную документацию, по которой предполагалось возвести 10-этажный дом с 65 квартирами, обвиняемые заключили с гражданами договоры купли-продажи 99 квартир на сумму более 307 млн рублей. Свои обязательства они выполнять не собирались и потратили деньги дольщиков на собственные цели, в том числе на покупку дорогостоящих автомобилей бизнес-класса. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений по статьям «Мошенничество» и «Легализация денежных средств, добытых преступным путем».