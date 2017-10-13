Один школьник, пострадавший в ДТП в Башкирии, находится в реанимации Фото: ГИБДД по РБ Один школьник, пострадавший в ДТП в Башкирии, находится в реанимации Фото: ГИБДД по РБ

УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Сразу 12 детей оказались под колесами автомобиля в Туймазинском районе Башкирии в пятницу, 13 октября. По уточненным данным, в районную больницу увезли четырех подростков. У детей переломы, травмы головы, ссадины и ушибы.

«Состояние троих школьников оценивается как средней тяжести, один ребенок в реанимации», — сообщила агентству «Башинформ» руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Башкирии Светлана Кускарбекова.

Авария произошла около деревни Япрыково. По данным региональной ГИБДД, 12 школьников вместе с педагогами находились на экскурсии около стелы на въезде в Туймазинский район республики. В этот момент мимо проезжала «Лада» 15-й модели. 26-летний водитель не справился с управлением и сбил группу детей. Чуть позднее выяснилось, что мужчина не имел водительского удостоверения. Следственный комитет республики уже начал доследственную проверку по данному факту.