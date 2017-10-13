По предварительным данным, водитель совершивший наезд на группу школьников в Башкирии, не имел водительского удостоверения Фото: ГИБДД по РБ



По предварительным данным, водитель совершивший наезд на группу школьников в Башкирии, не имел водительского удостоверения Фото: ГИБДД по РБ

УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Водитель автомобиля ВАЗ-2115, совершивший 13 октября наезд на группу школьников в Туймазинском районе Башкирии, не имел водительского удостоверения. Предварительные данные обнародовал республиканский Следственный комитет, по факту ДТП организована доследственная проверка.

По информации следственных органов, 26-летний местный житель выехал на автомобиле, не имея права управления транспортным средством. В ходе движения он не справился с управлением и допустил наезд на группу школьников, шедших по обочине дороги и собиравшихся ее переходить. Четверо подростков обратились за медицинской помощью.

В настоящее время проводится необходимый комплекс проверочных мероприятий. На место выехала следственно-оперативная группа, производится осмотр места происшествия. Также на место направлен опытный следователь-криминалист для оказания практической помощи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.