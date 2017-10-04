Мы проведём выдающийся форум «Апимондия» – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков Мы проведём выдающийся форум «Апимондия» – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в ходе брифинга Глава Башкортостана Рустэм Хамитов прокомментировал победу российской заявки на право принять в Уфе XLVII Международный конгресс по пчеловодству в 2021 году.

– Наша подготовительная работа заключалась в том, что мы взаимодействовали и с президентом Международной федерации пчеловодческих ассоциаций, и с генеральным секретарём, и, главное, с теми организациями, которые составляют эту структуру. Мы ощущали поддержку. Мы понимали, что должны победить, – рассказал Рустэм Хамитов. – Борьба была очень упорной. Собственно говоря, мы одержали победу только во втором туре. В первом туре не хватило пяти голосов для того, чтобы сразу принять такое решение. В первом туре был получен 61 голос. Во втором туре набрали ещё 14 голосов. Итого – 75 голосов в пользу Республики Башкортостан, Российской Федерации и 45 голосов в пользу Дании, которая являлась для нас основным соперником в этой части.

Глава республики отметил, что проведение конгресса позволит повысить узнаваемость республики в международном масштабе, будет содействовать экономическому росту «медовых» территорий, развитию этно- и агротуризма, а также развитию всей отрасли пчеловодства Российской Федерации.

Рустэм Хамитов подчеркнул, что уже сообщил радостную новость Правительству Российской Федерации, которое должно подготовить соответствующее распоряжение. Также появится приказ Минсельхоза России о проведении в Уфе Международного конгресса по пчеловодству, будет создан республиканский оргкомитет.

– Мы, безусловно, проведём выдающийся форум. Мы покажем наши знания, компетенции, умения, природу нашего родного края, бортевое пчеловодство, – отметил руководитель региона. – Мы наведём порядок в наших основных пчеловодческих хозяйствах. Обязательно построим пчеловодческие деревни в Уфе и в Бурзянском районе, где будем показывать бортевое пчеловодство. Мы построим новые гостиницы в наших муниципалитетах, которые позволят развивать пчеловодческий туризм, агротуризм. Одним словом, вчерашнее решение придаст новый импульс подъёму нашей республики с точки зрения экономики, туристической деятельности и развития такого благородного во всех смыслах слова дела, как пчеловодство.

Напомним, Международная федерация пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» в ходе голосования большинством голосов одобрила заявку Российской Федерации на право провести у себя этот форум. Это решение было озвучено 3 октября в Стамбуле в рамках XLV Конгресса «Апимондии». Кроме России, в числе претендентов были Сербия, Словения и Дания.

Впервые с инициативой принять в столице республики всемирный пчеловодческий форум выступил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в ходе встречи с предыдущим президентом Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» Жилем Ратиа в 2015 году. В последующие годы делегация «Апимондии» во главе с президентом Филипом МакКейбом неоднократно посещала Башкортостан, знакомилась с развитием в республике отрасли пчеловодства, изучала конгрессную инфраструктуру. В этом году в Уфе прошёл федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший пчеловод». Первые в истории страны состязания пчеловодов стали одним из главных мероприятий в рамках заявочной компании Российской Федерации.