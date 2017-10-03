3 октября в Уфе: снег и абсолютный минимум температуры воздуха ночью Фото: «Башинформ» 3 октября в Уфе: снег и абсолютный минимум температуры воздуха ночью Фото: «Башинформ»

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Сегодня утром, 3 октября, в Уфе пошел первый снег, а ночью на метеостанции Уфа-Дема был перекрыт абсолютный минимум температуры. По информации Башгидрометцентра, температура воздуха в столице Башкортостана понизилась до -5 градусов. Последний раз такой холод в это время года наблюдался в Уфе в 1968 году. Тогда температура воздуха понижалась до -4,6 градуса. По данным метеорологов, на посту Уфа-ГМЦ (ул. Р. Зорге 25/2) ночью 3 октября минимальная температура воздуха составила -4,8 градуса, на метеостанции Уфа-Аэропорт -7,2 градуса.

Прошедшая ночь была холодной и в целом по республике с понижением температуры воздуха до -15 градусов.