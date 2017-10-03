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3 октября Вторник

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В одном из районов Башкирии зафиксирована рекордно низкая температура воздуха

ОБЩЕСТВО

В одном из районов Башкирии зафиксирована рекордно низкая температура воздуха Фото: соцсети

В одном из районов Башкирии зафиксирована рекордно низкая температура воздуха Фото: соцсети

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жители деревни Уткял Белорецкого района сегодня ночью зафиксировали температуру воздуха, не характерную для начала октября -16 градусов.

О низких температурах в минувшую ночь ранее сообщали специалисты республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе сохранится холодная погода. Небольшое потепление ожидается с 4 октября. Местами будут идти осадки в виде снега и дождя, в среду они распространятся на большую часть республики.

4 октября на территории Башкортостана ожидается умеренный северо-западный ветер. Ночью будет +2,-3, днем +3,+8 градусов. 5 октября температура воздуха ночью +3,-2, при прояснении до -6, днем +4,+9 градусов.

Теги: погода
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