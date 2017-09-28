Через межрегиональные соглашения мы создаём основу для работы малого и среднего бизнеса – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана



Через межрегиональные соглашения мы создаём основу для работы малого и среднего бизнеса – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Доме Республики состоялась встреча Главы Башкортостана Рустэма Хамитова и губернатора Омской области Виктора Назарова. Обсуждались вопросы укрепления промышленного, торгово-экономического и культурного сотрудничества между регионами.

– Мы с Вами сегодня сделали серьёзные шаги по пути укрепления партнёрства наших регионов – подписали два важных соглашения о сотрудничестве: межправительственное – между Башкортостаном и Омской областью, а также между нашими нефтехимическими кластерами, – сказал Рустэм Хамитов. – На сегодняшний день ясно, что через такие соглашения мы создаём основу для работы малого, среднего бизнеса. Видя, что главы регионов, правительства взаимодействуют, малый бизнес тоже подтягивается, реагирует на это.

Глава республики отметил, что реализация первых проектов в рамках сотрудничества нефтехимических кластеров двух регионов начнётся уже в следующем году. Они будут связаны с производством кумола и фенолов.

В ходе встречи стороны затронули вопросы развития туризма и поддержки национальных традиций путём обмена культурными делегациями. Виктор Назаров также пригласил Рустэма Хамитова принять участие в Международном форуме социального предпринимательства, который пройдёт в октябре в Омске.

– Сегодня мы очень продвинулись в этом направлении. Туда включается в том числе малый и средний бизнес. Хотел бы пригласить вашу делегацию поучаствовать в этом форуме, – сказал губернатор. – Есть действительно хорошие проекты. Да, сегодня маржинальная составляющая маленькая, но социальная – очень велика. Сегодня очень много людей начинает понимать, что без социального предпринимательства нет развития территорий.