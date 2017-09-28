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28 сентября Четверг

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В Уфе Рустэм Хамитов и омский губернатор Виктор Назаров подписали соглашение о сотрудничестве

ПОЛИТИКА

В Уфе Рустэм Хамитов и омский губернатор Виктор Назаров подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: Олег Яровиков

В Уфе Рустэм Хамитов и омский губернатор Виктор Назаров подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе на полях III Форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС глава Башкирии Рустэм Хамитов и омский губернатор Виктор Назаров подписали соглашение о сотрудничестве в сфере экономики и культуры. Прежде всего сотрудничество подразумевает создание первого в стране межрегионального нефтехимического кластера. «Нефтехимия развивается с учетом малого среднего бизнеса: новые направления, которые неинтересны крупному бизнесу, он готов отдавать на своих площадках бизнесу малому. В программу соглашения входит обмен лучшими наработками. Мы объединились, потому что есть новые технологии и у Башкирии, и у нас, развивать их отдельно сложнее и дороже», — отметил Виктор Назаров.

Соглашение будет реализовано в течение 12 лет, объем инвестиций составит 200 млрд рублей.

Как подчеркнул на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» вице-премьер правительства Башкирии Фархад Самедов, для реализации подобного проекта сил одного региона недостаточно: «Любая инвестиционная программа предполагает проектные работы, инженерно-изыскательские работы, изготовление оборудования, строительно-монтажные работы. Такие компетенции есть в республике. Наша выгода в том, что мы получаем подрядные работы».

Говоря о форуме малого предпринимательства стран ШОС и БРИКС, глава Башкортостана Рустэм Хамитов отметил, что эти встречи важны прежде всего практической направленностью. «Форум нужен не для руководителей, не для больших начальников, не для общественных организаций — он нужен для бизнеса. Мы видим неподдельный интерес бизнеса к тому, что происходит на площадках. В начале года объявляем о проведении форума — и через месяц-полтора получаем полный объем заявок. Здесь решается огромное количество вопросов в малом предпринимательстве, в региональном и международном сотрудничестве — правовых, финансовых, организационных, практических», — сказал руководитель региона на встрече с прессой.

Теги: глава РБ, нефтехимический кластер, Омская область
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