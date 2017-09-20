В Театральную ночь в Уфе ожили Призраки оперы Фото: Георгий Шишкин



















В Театральную ночь в Уфе ожили Призраки оперы Фото: Георгий Шишкин

УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Театральную ночь в Уфе ожили Призраки оперы. Башкирский театр оперы и балета подготовил новую программу для всех, кто не побоялся погрузиться в таинственную, мистическую атмосферу и встретиться с театральными привидениями.

Специально для популярной культурной акции главный режиссер театра Филипп Разенков совместно с режиссером Тиграном Довлатбекяном поставили небольшой концерт из произведений на мистическую тематику. Сюрприз уфимскому зрителю представили артисты оперы и хора. В программе приняли участие известные молодые солисты театра Любовь Буторина, Лариса Ахметова, Артем Голубев, Идель Аралбаев, Резеда Аминова, Айгиз Гизатуллин, Катерина и Ян Лейше, Рим Рахимов и другие. Партию фортепиано исполнила Маргарита Шавырова.

«Если публике понравится, мы этот проект сделаем на большой сцене и с симфоническим оркестром», — отметил режиссер-постановщик проекта.

Также в рамках Всероссийской акции Театральная ночь прошли бесплатные экскурсии по музейным залам театра.