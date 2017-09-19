«Талант должен быть голодным» - провозгласила Театральная ночь в Уфе Фото: Олег Яровиков

















«Талант должен быть голодным» - провозгласила Театральная ночь в Уфе Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

«Талант должен быть голодным» — провозгласила Театральная ночь в Уфе. В Гостином дворе, зазывая посетителей яркими банерами, артисты частных уфимских театральных трупп приглашали на одну из самых популярных массовых акций — Театральную ночь.

В традиционном культурном проекте задействованы все театральные коллективы республики. Как всегда, максимум креатива и драйва в свои программы вложили актеры театральных трупп, не остались в стороне и цеха театров — костюмеры, реквизиторы, гримеры. Посетители участвовали в интерактивных представлениях, примеряли образы и костюмы, позировали в фотозонах. Поклонники в Театральную ночь получили возможность напрямую близко пообщаться со своими кумирами.

«Акция проходит ежегодно, мы видим, как это интересно народу. Как бы мы ни устали после только прошедшего в Уфе фестиваля «Туганлык» и гастролей, настроение надо делать. Который год уже надеемся, что эта акция даст свои плоды и зрители будут приходить не только бесплатно, но и покупать билеты на спектакли», — говорит народный артист РБ Алмас Амиров.

«Мы пришли на Театральную ночь в первый раз всей семьей, чтобы показать детям, привить им любовь к театру. В студенческие годы часто сюда приходили, сейчас почувствовали ностальгию», — рассказала зрительница Гульнара Самсонова.

Акция Театральная ночь продолжится в театрах Уфы и других городов республики почти до полуночи.