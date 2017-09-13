Евгений Князев попросил главу Башкирии помочь организовать в Москве Театр родства Фото: Олег Яровиков Евгений Князев попросил главу Башкирии помочь организовать в Москве Театр родства Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе актер Театра имени Евгения Вахтангова, педагог, ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев попросил главу Башкортостана помочь организовать в Москве Театр родства. Актер принял участие во встрече Рустэма Хамитова с деятелями культуры, прошедшей в рамках Международного фестиваля «Туганлык».

«Мне очень нравится перевод слова «туганлык» — родство. Я встретил здесь родственные души, встретил вас, Рустэм Закиевич. Когда вы побывали на наших спектаклях Вахтанговского театра в прошлом году, я помню, что вы произнесли: «Я был взволнован». То, как вы говорите о театре, в меня вселяет надежду, и я выступаю с предложением», — заявил Евгений Князев.

Актер напомнил собравшемуся театральному сообществу, что в Москве был организован Театр наций для того, чтобы там проводились мероприятия национальных диаспор.

«Этому не суждено было сбыться — театр стал таким, каким стал. Я предлагаю вам выступить в Министерстве культуры России или в Правительстве РФ с предложением, чтобы в Москве был организован Театр родства или всех национальностей, — обратился к главе республики Евгений Князев. — Тогда не нужно было бы мучиться, приезжать всем театром. Если бы такой проект был в Москве, национальные театры могли бы приезжать в определенной последовательности: у кого-то юбилей, у кого-то другие мероприятия, диаспоры всех национальностей там всегда собираются. Тогда никаких проблем не будет, чтобы провести там фестиваль национальных театров».

Актер считает, что если все 85 субъектов Российской Федерации выделят небольшое финансирования на содержание, Театр родства мог бы быть вполне жизнеспособным проектом.

VI Международный фестиваль тюркоязычных театров «Туганлык» проходит в Уфе 7-14 сентября. В его рамках 12 сентября прошла творческая встреча с Евгением Князевым. Театралы и почитатели творчества известного российского артиста собрались в Малом зале Башкирского театра драмы им М. Гафури. Рассказав о своем творчестве и ответив на вопросы, актер прочитал стихотворения своего любимого поэта Владимира Маяковского.