Рустэм Хамитов встретился с деятелями культуры Международного фестиваля «Туганлык» Фото: Олег Яровиков





















Рустэм Хамитов встретился с деятелями культуры Международного фестиваля «Туганлык» Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с деятелями культуры VI Международного фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык». На встрече присутствовали члены жюри и коллегии критиков, директора уфимских театров, представители театров-участников, гости фестиваля — известный российский актер, ректор Театрального института им. Щукина Евгений Князев, зав. кабинетами драматических и национальных театров Союза театральных деятелей России Марина Корчак, супруга народного поэта Кабардино-Балкарии Кайсына Кулиева Элизат Кулиева, секретарь СТД России, председатель Совета республик Борис Манджиев.

«Наш замечательный «Туганлык» — получился. Туган — это родня, и не просто родня, а близкая родня. Мы все родня, все друг другу нужны, — отметил глава республики. — В моем понимании культура — это фундамент, основа, без культуры двигаться вперед не можем».

Рустэм Хамитов ознакомил собравшихся гостей с некоторыми цифрами отрасли культуры и искусства Башкортостана. В 2016 году театры посетил 1 млн человек, при этом средняя посещаемость 12 республиканских театров составляет 76-78 тыс человек. В 2017 году в отрасль направлено 1,5 млрд рублей. У работников театров в этом году выросла заработная плата, поднявшись в среднем до 30 тыс. рублей. Артисты получают в месяц около 37 тыс рублей, при том что средняя зарплата по республике составляет 26,5 тыс рублей.

Поблагодарив собравшихся за приезд на фестиваль «Туганлык», Рустэм Хамитов пригласил их на Всемирную фольклориаду 2020 года.

«Это будут две недели интересного, яркого праздника. 60-80 стран мира привезут свои творческие коллективы», — пообещал глава республики.

Директор фестиваля, худрук Башдрамтеатра им. М. Гафури Олег Ханов подчеркнул, что без поддержки руководства фестиваль не удалось бы провести на таком высоком уровне.

«Фестиваль «Туганлык» прошел свой экватор и движется к завершению. За эти дни были показаны восемь спектаклей, представлены три наших театра. 3,5 тысячи зрителей посетило спектакли, продано еще 2 тыс билетов», — сообщил Олег Ханов и заявил собравшимся, что следующий, седьмой по счету, «Туганлык» запланирован уже в 2019 году. Он будет приурочен к празднованию 100-летия республики и вековому юбилею Башкирского театра. Рустэм Хамитов заверил, что ресурсы на проведение VII фестиваля «Туганлык» на достойном уровне будут найдены.

Большинство деятелей культуры выступили с конкретными предложениями. Рустэм Хамитов внимательно фиксировал каждое из них и резюмировал, что по итогам встречи будут даны соответствующие поручения. Среди затронутых вопросов — использование площадки московского Театра наций для проведения мероприятий национальных театров, поддержка уфимского Дома актера из внебюджетных средств, темы воспитания молодых режиссеров, приобщения к родным языкам через театральное искусство.

«Успех достигается там, где есть концентрация оптимизма. Мы движемся вперед. То, что мы делаем для театра, для культуры — идет от сердца. Мы к своему обществу находимся в позиции помощи, поддержки. Я очень благодарен вам, что вы у нас в гостях, подсказали ряд интересных направлений. Я в вас вижу людей, созвучных мне», — сказал глава республики.

После встречи было сделано коллективное фото на память.