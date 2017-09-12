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Глава Башкирии поручил театрам участвовать в пропаганде и поддержке родных языков

КУЛЬТУРА

Глава Башкирии поручил театрам участвовать в пропаганде и поддержке родных языков

Фото: Олег Яровиков

Глава Башкирии поручил театрам участвовать в пропаганде и поддержке родных языков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сегодня на встрече главы Республики Башкортостан с деятелями культуры — гостями и участниками фестиваля «Туганлык» была затронута проблема привлечения детско-юношеской аудитории к театрам. Член коллегии критиков фестиваля Нияз Игламов высказал предложение: один из фестивалей «Туганлык» в будущем посвятить детским спектаклям.

Комментируя эту тему, Рустэм Хамитов затронул проблему изучения родных языков.

«Мы сегодня работаем над программой укрепления позиций родных языков. Это актуально, языки народов России находятся в зоне риска, это очевидно. Понимаю, что и фактор добровольности изучения языков должен быть принят во внимание. С другой стороны, мы должны изменить формы обучения: наши национальные театры должны включиться в эту работу. Не просто наблюдать, констатировать, а работать, находить новые формы, открывать театры, сцены, придумывать другие спектакли, другие формы», — отметил глава республики.

Рустэм Хамитов считает, что пока театры во многом работают по старинке. Необходимо искать новые формы.

«Надо создавать интересные интерактивные площадки, развлекательные постановки на родных языкях. Если нужно, материальную базу укрепим», — заверил глава республики. По итогам встречи он сформулировал одно из поручений Минкультуры РБ: участие национальных театров республики в пропаганде и поддержке родных языков.

Теги: родные языки, Рустэм Хамитов, театры, Туганлык
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