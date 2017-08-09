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9 августа Среда

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АФК «Система» заявила о незаконности решения Арбитражного суда Башкирии об отводе судьи

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

АФК «Система» заявила о незаконности решения Арбитражного суда Башкирии об отводе судьи Фото: Ксения Калинина

АФК «Система» заявила о незаконности решения Арбитражного суда Башкирии об отводе судьи Фото: Ксения Калинина

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

АФК «Система» заявила о незаконности решения Арбитражного суда Башкортостана, касающегося отвода судьи Ирины Нурисламовой.

Как подчеркнула представитель «Системы», данный отвод был рассмотрен с нарушением норм законодательства.

По мнению ответчика, из-за не рассмотрения отвода в установленном законом порядке, невозможности сформировать объективный состав суда, дело подлежит передаче в иной суд такого же уровня.

В Арбитражном суде РБ подтвердили, что заявление о незаконности отвода судьи поступило в канцелярию суда.

В ходе сегодняшнего заседания представители АФК «Система» вновь заявили о не признании искового заявления «Роснефти» в полном объеме.

Напомним, сегодня в Арбитражном суде РБ продолжается процесс по иску «Роснефти», «Башнефти» и Минземимущества РБ к АФК «Система» и ее «дочке» «Система-инвест». Истцы пытаются взыскать с ответчиков 170,6 млрд рублей убытка за реорганизацию «Башнефти».

Теги: Арбитражный суд, Башнефть, АФК «Система»
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