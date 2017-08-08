Суд отказал АФК «Система» в удовлетворении ходатайства об отложении дела

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Арбитражный суд Башкортостана 8 августа отказал АФК «Система» в удовлетворении ходатайства об отложении рассмотрения дела.

Ответчики (АФК) пояснили, что, не вступившие в процесс третьи лица подали аппеляционные жалобы. Есть постановление пленума Верховного суда.

Представители «Роснефти» и «Башнефти» выступили против ходатайства об отложении дела.

«Возникает некое дежавю прошлых заседаний. Это злоупотребление правом, направленное на затягивание дела», — подчеркнул представитель «Роснефти».

Истцы выступили за регламент для сторон — 15 минут, так как ответчики дублируют друг друга. Ответчики были против. Судья оставила данное ходатайство открытым.

Сейчас рассматривается ходатайство о привлечении АФК «Система» специалиста, который, если будет привлечен, ответит на вопросы, была ли реорганизация «Башнефти» убыточной. Истцы возразили против ходатайства о привлечении аудиторов, поданного АФК.

«Оно подчеркивает отношение ответчиков к процессу и, похоже, ко всей судебной системе. Убытки, причиненные Обществом, могут быть не отражены в отчетности. Именно потому, что госпожа Головкина аудировала «Башнефть», не позволяет ей, учитывая этот опыт, участвовать в суде», — отметил истец.

По мнению представителя «Роснефти», вопрос убытков — это вопрос исключительно правового характера. Убытки экономические и убытки гражданско-правового характера — совершенно разные вещи.