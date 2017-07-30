В Башкирии выбрали самых сильных и творческих парней Фото: автор







В Башкирии выбрали самых сильных и творческих парней Фото: автор

УФА, 30 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В субботу, 29 июля, в Баймакском районе Башкирии прошел конкурс «Урал бөркөтө», устроенный в рамках Йыйына башкирской молодежи. Напомним, мероприятие проходило на Графском озере и собрало несколько тысяч человек. Его организаторами стали Исполком Всемирного курултая башкир, Министерство культуры РБ и администрация Баймакского района.

Победителя и призеров конкурса «Урал бөркөтө» выбирали по нескольким показателям: оценивалась сила и выносливость участников, их сообразительность и успешность, а также творческие таланты.

«До обеда у нас прошли спортивные состязания: это стрельба из лука и метание камня. После обеда молодым людям предстояло сделать презентацию своего бизнес проекта – считается же, что настоящий мужчина должен быть деловым человеком. Были также конкурс шежере и творческие соревнования – танцы, песни, игра на музыкальных инструментах и другие. В каждой номинации участника оценивали по пятибалльной шкале, — рассказал о регламенте конкурса член жюри, директор научно-исследовательского центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Министерства культуры РБ Данир Гайнуллин. – В этом году в конкурсе участвовали 35 конкурсантов, очень сложно было выбирать из такого количества. Мы увидели, какая у нас талантливая, креативная молодежь, очень сильная, очень спортивная. Конкурсы должны быть не только для красивых девушек, но и сильных и умных парней. Таких, которые могли бы стать примером для других».

«Предки дали нам очень хороший фундамент – нашу историю (недаром в условиях есть конкурс шежере). Но наша задача – не ходить вокруг этого фундамента, а строить новый дом. И строить его должна именно а молодежь, которая здесь сегодня присутствует», — отметил председатель жюри, поэт, литературный критик Азамат Юлдашбаев.

«В этом году я приехал впервые – это для меня пробные соревнования, чтобы сориентироваться и лучше подготовиться в дальнейшем, — поделился с ИА «Башинформ» студент БГАУ из Абзелиловского района Фанзиль Валеев. – Мне очень все понравилось, это же соревнования для мужчин! Жаль, что борьба не включена».