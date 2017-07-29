Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.54 ↑

EUR 69.67 ↓

29 июля Суббота

Уфа   °

В Баймакском районе проходит Йыйын башкирской молодежи

ОБЩЕСТВО

В Баймакском районе проходит Йыйын башкирской молодежи

Фото: автор

В Баймакском районе проходит Йыйын башкирской молодежи

Фото: автор

УФА, 29 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В субботу, 29 июня, в Башкирии открылся Йыйын башкирской молодежи. Организаторами мероприятия, которое проходит на берегу озера «Графского», стали Исполком Всемирного курултая башкир, Министерство культуры РБ и администрация Баймакского района. В молодежном празднике принимают участие 50 команд со всей республики, а также Оренбургской, Челябинской, Саратовской областей, Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа и других регионов.

Заместитель премьер-министра Правительства Башкирии Марат Магадеев, один из почетных гостей молодежного праздника, зачитал приветствие Главы Башкортостана Рустэма Хамитова. «Несомненно, Йыйын башкирской молодежи должен стать замечательным ежегодным форумом, на котором каждый найдет новых друзей, сможет в открытом диалоге обменяться идеями, обсудить важные начинания», — процитировал вице-премьер руководителя региона.

«Мы прошлись по всем точкам, пообщались с участниками – атмосфера здесь замечательная, дружная, веселая, спортивная, музыкальная – только положительные эмоции вызывает, — поделился Марат Магадеев после торжественной части. – Именно такие мероприятия должны объединять всех жителей республики, чтобы на основе дружбы народов крепла сила и мощь нашего государства».

«Совсем недавно мы провели праздник «Башкирская молодежь приглашает друзей», который вызвал большой резонанс, — говорит председатель Исполкома Всемирного курултая башкир Амир Ишемгулов. — Сейчас мы собрали еще больше участников. Это говорит о том, судьба молодежи не безразлична республике, без нее мы не представляем развитие Башкортостана. И именно здесь молодые люди должны найти друзей, получить ответы на свои вопросы».

Всего в церемонии открытия Йыйына приняли участие более 200 человек: танцоры, участники фольклорных коллективов Баймакского района, кураисты и даже всадники.

Йыйын башкирской молодежи продлится в течение всего дня. В программе – круглый стол, соревнования по борьбе курэш, грэпплингу, конкурс шежере, показательные выступления мастера спорта по пауэрлифтингу и армрестлингу Эльбруса Нигматуллина, автограф-сессия российского боксера Дениса Шафикова и других, подведение итогов этноквеста и большой концерт.

Теги: Йыйын, курултай башкир
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть