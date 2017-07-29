В Баймакском районе проходит Йыйын башкирской молодежи Фото: автор









В Баймакском районе проходит Йыйын башкирской молодежи Фото: автор

УФА, 29 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В субботу, 29 июня, в Башкирии открылся Йыйын башкирской молодежи. Организаторами мероприятия, которое проходит на берегу озера «Графского», стали Исполком Всемирного курултая башкир, Министерство культуры РБ и администрация Баймакского района. В молодежном празднике принимают участие 50 команд со всей республики, а также Оренбургской, Челябинской, Саратовской областей, Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа и других регионов.

Заместитель премьер-министра Правительства Башкирии Марат Магадеев, один из почетных гостей молодежного праздника, зачитал приветствие Главы Башкортостана Рустэма Хамитова. «Несомненно, Йыйын башкирской молодежи должен стать замечательным ежегодным форумом, на котором каждый найдет новых друзей, сможет в открытом диалоге обменяться идеями, обсудить важные начинания», — процитировал вице-премьер руководителя региона.

«Мы прошлись по всем точкам, пообщались с участниками – атмосфера здесь замечательная, дружная, веселая, спортивная, музыкальная – только положительные эмоции вызывает, — поделился Марат Магадеев после торжественной части. – Именно такие мероприятия должны объединять всех жителей республики, чтобы на основе дружбы народов крепла сила и мощь нашего государства».

«Совсем недавно мы провели праздник «Башкирская молодежь приглашает друзей», который вызвал большой резонанс, — говорит председатель Исполкома Всемирного курултая башкир Амир Ишемгулов. — Сейчас мы собрали еще больше участников. Это говорит о том, судьба молодежи не безразлична республике, без нее мы не представляем развитие Башкортостана. И именно здесь молодые люди должны найти друзей, получить ответы на свои вопросы».

Всего в церемонии открытия Йыйына приняли участие более 200 человек: танцоры, участники фольклорных коллективов Баймакского района, кураисты и даже всадники.

Йыйын башкирской молодежи продлится в течение всего дня. В программе – круглый стол, соревнования по борьбе курэш, грэпплингу, конкурс шежере, показательные выступления мастера спорта по пауэрлифтингу и армрестлингу Эльбруса Нигматуллина, автограф-сессия российского боксера Дениса Шафикова и других, подведение итогов этноквеста и большой концерт.