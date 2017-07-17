В Башкирии на Графском озере пройдет этноквест с конкурсом поэтов и дефиле Фото: Всемирный курултай башкир В Башкирии на Графском озере пройдет этноквест с конкурсом поэтов и дефиле Фото: Всемирный курултай башкир

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Познавательное приключение — этноквест, ждет молодежь Башкортостана 29-30 июля. Желающие погрузиться в национальную историю и культуру соберутся у Графского озера в Баймакском районе на Йыйын башкирской молодежи. Организаторы форума — Исполком Всемирного курултая башкир совместно с администрацией Баймакского района при поддержке Министерства культуры РБ.

В ходе квеста участников проверят на знание башкирских традиций и обычаев, а также на физическую выносливость. Например, членов команд ждут презентация-конкурс шежере (родословной), «Урал бөркөтө», интеллектуальная игра. Полученные в каждой игре баллы будут суммироваться, победителей ждет крупный выигрыш.

Проложить дорогу к победе можно уже сегодня: в группе Курултая в соцсети начались такие интернет-конкурсы, как «Шағир.ру», фотоконкурс «Мин башҡорт кейемендә!» («Я в башкирском костюме») и «Башҡортостан — йөрәгемдә» («Башкортостан в сердце моем»). За участие в них командам добавляются самые большие баллы.

Первый конкурс, организованный при поддержке Союза писателей Башкортостана, приглашает к участию молодых поэтов. Стихи, отправленные в группу, оценивает авторитетное жюри, в составе которого Азамат Юлдашбаев, Гузель Ситдикова и Лариса Абдуллина.

Фотографии, присланные на конкурс «Мин башҡорт кейемендә!», будут оцениваться по количеству «лайков» в группе Курултая «ВКонтакте». Победителей и номинантов ждут для участия на Йыйыне.

На видеоконкурс «Башҡортостан — йөрәгемдә» принимаются песни собственного сочинения. Победитель сможет участвовать в концерте Йыйына, а тройка победителей будет отмечена ценными призами.