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30 июля Воскресенье

Уфа   °

Вторая вице-мисс Россия стала членом жюри на конкурсе башкирского костюма

КУЛЬТУРА

Вторая вице-мисс Россия стала членом жюри на конкурсе башкирского костюма

Фото: автор

Вторая вице-мисс Россия стала членом жюри на конкурсе башкирского костюма

Фото: автор

УФА, 30 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В Башкирии прошел фестиваль-конкурс современного башкирского костюма «Зап-Заманса-2017». Он проводился в рамках Йыйына башкирской молодежи, организованного Исполкомом Всемирного курултая башкир, Министерством культуры РБ и администрацией Баймакского района, на территории которого и проходило мероприятие.

Главные цели конкурса – это популяризация народного стиля в современной одежде, воспитание эстетического вкуса подрастающего поколения на основе традиционной народной культуры, культурный обмен и многое другое. К участию в конкурсе приглашались как профессиональные модельеры, так и любители.

«Ателье «Ете ҡыҙ» из села Мраково представила коллекцию из семи костюмов. Для нас это число символично: семь девушек, семь поколений, семь родов, у каждого из которых своя тамга (родовой знак). Мы хотим через детали донести до молодых древнюю историю. Чтобы они футболке с иностранной надписью предпочитали «свою» одежду, которая олицетворяет связь поколений», — рассказала член делегации Кугарчинского района Фаима Акъюлова.

Одним из членов жюри конкурса костюма стала вторая вице-мисс Россия Альбина Ахтямова. На конкурсе красавица из Башкирии покорила жюри своими национальными костюмами, а сегодня призналась: некоторые из увиденных моделей ей очень приглянулись.

«Я считаю, что вносить этническую составляющую в современный костюм очень важно. И важно обязательно рассказывать об этом, пропагандировать среди современной молодежи», — прокомментировала Альбина.

Теги: йыйын, курултай башкир, мода
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