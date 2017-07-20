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Уровень развития сельских территорий Башкирии получил высокую оценку в Минсельхозе России

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Директор Департамента развития сельских территорий Минсельхоза России Владимир Свеженец высоко оценил имеющийся опыт по развитию села в Башкортостане. Он приехал в республику для участия в работе третьего по счету всероссийского семинара-совещания, посвященного господдержке малых форм хозяйствования и устойчивому развитию сельских территорий.

«Всероссийский семинар не случайно проходит в вашей замечательной республике, поскольку у вас большой опыт реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Уникальная ситуация: только в одном муниципалитете мы посетили два комплексно и компактно застроенных микрорайона — «Молодежный» и «Заводской». Увидели, насколько грамотно, комплексно в регионе осваивают федеральные деньги, — подчеркнул Владимир Свеженец в Илишевском районе. — Строится инфраструктура, прокладываются дороги. Одновременно с этим идет строительство социальных объектов. Мы посетили сегодня современные детские сады, оснащенные самым современным оборудованием. Увидели прекрасные компьютерные классы, которыми оснащены сегодня детские сады. Побывали в школах: они тоже выглядят очень современно. Оборудование, которое там установлено, соответствует всем мировым стандартам. На этом вы не экономите, а средства по софинансированию поступают из регионального бюджета».

Как подчеркнул глава департамента, подход, применяемый сейчас в отдаленных сельских населенных пунктах Башкортостана, является «передовым опытом, который мы хотели показать всем регионам в рамках всероссийского семинара».

«К вам в республику приехало 52 региона, около 300 участников семинара. Они изучат, посмотрят, обменяются мнениями и, конечно же, увезут частичку хорошей положительной энергетики, которые вы сегодня продемонстрировали», — добавил он.

Между тем, как сообщил министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов, в республике по программе «Социальное развитие села» в прошлом году освоено 1,2 млрд рублей. Из них половина пришлась на республиканский бюджет, вторая половина — на федеральный.

«В этом году у нас будет около 1,9 миллиарда рублей. Из девяти направлений мы участвуем в семи. В 2018 году добавим еще одно, касающееся сельских домов культуры, — отметил глава Минсельхоза региона. — Сейчас мы занимаем первое место в Приволжском федеральном округе по вводу в эксплуатацию домов. У нас 1,1 миллиона квадратных метров жилья вводится на селе. Для того чтобы вводить дома в эксплуатацию, нужна комплексная застройка. Нам необходимо довести до каждого дома газ, воду, дороги, электричество — создать условия не хуже, чем в городе».

Теги: сельское хозяйство, семинар-совещание, развитие сельских территорий
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