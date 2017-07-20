В Башкирии обсуждают развитие сельских территорий в России

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане проходит III всероссийский семинар-совещание «Государственная поддержка малых форм хозяйствования и устойчивое развитие сельских территорий».

В республику приехали представители почти 60 регионов страны. В общей сложности, около 400 человек.

Среди них — руководители органов управления АПК субъектов России, главы муниципалитетов, сельских поселений и крестьянских (фермерских) хозяйств. В работе всероссийского совещания примет участие заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев.

Сегодня в Илишевском, Дюртюлинском, Буздякском и Туймазинском районах участники посетят объекты агропромышленного комплекса, социальной и инженерной инфраструктуры, получившие господдержку в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и программы «Поддержка малых форм хозяйствования». Кроме того, побывают на объектах производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Пленарное заседание запланировано на 21 июля, в здании уфимского Конгресс-холла.

Организаторами масштабного агрофорума выступают Министерство сельского хозяйства России, правительство Башкортостана и Министерство сельского хозяйства республики.