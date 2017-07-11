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11 июля Вторник

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В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту стрельбы из пневматики по детям

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту стрельбы из пневматики по детям Фото: Андрей Старостин

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту стрельбы из пневматики по детям Фото: Андрей Старостин

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Следственный комитет по Башкортостану возбудил уголовное дело в отношении 47-летнего жителя села Сафарово. Он подозревается в совершении преступлений по статьям «Хулиганство» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

Вечером 9 июля нетрезвый мужчина во дворе своего дома по улице Ленина произвел не менее трех выстрелов из пневматического ружья в четырех малолетних девочек. Троим он причинил телесные повреждения и физическую боль. Полицейские задержали злоумышленника, но он попытался сбежать. Страж порядка догнал правонарушителя. Последний, сопротивляясь, ударил оперуполномоченного кулаком по голове.

У подозреваемого была изъята пневматическая винтовка. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение, проинформировали в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, пострадали три девочки 2006, 2008 и 2010 года рождения. У двоих ушибы мышечной ткани. Одного ребенка увезли в больницу с проникающим ранением руки. Врачи извлекли пулю.

Теги: хулиганство,СКР по РБ
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