Житель Башкирии ранил трех девочек из пневматического ружья Фото: автор Житель Башкирии ранил трех девочек из пневматического ружья Фото: автор

УФА, 11 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В селе Сафарово Чишминского района Башкортостана вечером 9 июля местный житель стрелял из пневматического ружья по детям. Пострадали три девочки 2006, 2008 и 2010 года рождения. У двоих ушибы мышечной ткани. Одного ребенка увезли в больницу с проникающим ранением руки. Врачи извлекли пулю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации пресс-службы республиканского МВД, сотрудники полиции выезжали на место происшествия. Подозреваемый задержан. Материалы дела переданы в Следственный комитет по региону.

По факту хулиганства начата доследственная проверка.