Жители Башкирии собрали и отвезли гуманитарную помощь раненым в госпиталь в Ростовской области

Неравнодушные жители Белорецка собрали гуманитарную помощь для раненых бойцов, которые проходят лечение в госпитале в Ростовской области.

Как стало известно агентству «Башинформ» от главы Белорецкого района Андрея Иванюты, инициатором сбора стала одна из местных жительниц Светлана Агеева. В конце прошлого года она связалась с сестринским корпусом храма святителя Луки Войно-Ясенецкого на территории госпиталя и узнала список необходимого.

Для того чтобы оперативно собрать помощь, белоречанки объединились в группу помощи «Добрые руки». Их поддержал настоятель местного Свято-Никольского храма отец Василий. И по его благословению в церкви два месяца собирали вещи и шили необходимые предметы ухода за ранеными.

Женщины связали почти сто пар носков, сшили специальное белье для реанимации и халаты, лёгкие и утеплённые бахилы для раненых. Местные жители приносили письма, продукты питания, теплые шали для сестер милосердия. Предприятия и администрация района закупили одеяла, постельное белье, одежду, обувь. Активно переводили жители района и деньги.

«За два месяца собрано более 25 тысяч рублей, которые пошли на покупку пряжи для носков, тканей для пошива бахил и белья. Всем большое спасибо!» - рассказала Светлана Агеева.

Женщина лично выехала в Ростовскую область и передала собранный гуманитарный груз в госпиталь. Сбор помощи для раненых в Свято-Никольском храме продолжается.