Бились до последнего, радовали болельщиков динамичной игрой: Радий Хабиров об игре «Салавата Юлаева»

Глава Башкортостана Радий Хабиров на встрече с руководством клуба «Салават Юлаев» выразил удовлетворение работой тренерского штаба команды во главе с Виктором Козловым и заявил, что специалист продолжит возглавлять команду.

«Самое главное, что вы бились до последнего, радовали болельщиков динамичной, быстрой, «ракетной» игрой. Никто просто так вас не прошёл. Понимаю, что в спорте так: проиграл – значит проиграл. Я сам живу по принципу «счет на табло». Но это не повод унывать. Нужно извлечь уроки и двигаться дальше. Все жители республики в вас верят. Виктор Николаевич (Козлов), особые слова благодарности вам. Вы приняли команду в непростой период. И сами росли вместе с ней. Уверен, что у вас есть желание двигаться дальше и добиваться более высоких результатов в следующем сезоне», - сказал Радий Хабиров.