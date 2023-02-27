В Уфе подвели итоги республиканского чемпионата по международным шашкам

В Уфе подвели итоги республиканского чемпионата по международным (стоклеточным) шашкам среди мужчин и женщин. Турнир прошёл в минувшие выходные в Центральном шашечном клубе «Башкортостан». Соревнования проходили в трёх дисциплинах (основная, быстрая и молниеносная), сообщили информагентству «Башинформ» в министерстве спорта республики.

В республиканском турнире приняли участие 10-кратный чемпион мира Александр Георгиев, 7-кратная чемпионка мира Тамара Тансыккужина, многократные чемпионы мира в коротких дисциплинах Айгуль Идрисова, Айнур Шайбаков, чемпионка мира 2020 года по молниеносной игре Алия Аминова, чемпионы мира разных лет в составе сборной России Елена Мильшина, Кристина Осипова, Анатолий Татаренко, Владимир Мильшин. С ними состязались юниоры Марсель Шарафутдинов, Даниил Ильин, Тамерлан Ахмеров, Айгиза Мухаметьянова, которые ранее неоднократно выигрывали медали мировых и европейских первенств, а также одерживали победы на первенствах России и Башкирии. Старейшими участниками стали Анатолий Моисеев и Минигуль Масагутова, ставшие лучшими в категории ветеранов в возрасте старше 70 лет.

По итогам турнира два «золота» и «бронзу» завоевал Александр Георгиев. Две серебряные и бронзовые медали у Кристины Осиповой, серебряная и две бронзовые медали у Елены Мильшиной. Два «золота» у Айгуль Идрисовой. По одному первому месту у Тамары Тансыккужиной и Максима Мильшина. Дважды вторым финишировал Марсель Шарафутдинов.