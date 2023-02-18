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Вчера, 16:45

Уфимский «Толпар» второй раз подряд уступил дома «Стальным Лисам» из Магнитогорска

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Уфимский МХК «Толпар» уступил сегодня, 18 февраля, «Стальным Лисам» из Магнитогорска (2:6), сообщили информагентству «Башинформ» в пресс-службе клуба. Молодёжка «Салавата Юлаева» сыграла в матче регулярного чемпионата МХЛ.

Счёт в игре открыли уфимцы. Голы гостям забили Динис Кадыров (10-я минута) и Эрик Галиев (51-я минута). Шайбы в ворота Владлена Кибо забросили Илья Квочко (13-я минута), Роман Канцеров (17, 21, 60 минуты), Данил Гололобов (31), Данила Юров (49). В одной из атак голкипер «Толпара» получил повреждение, но после помощи врача Владлен Кибо продолжил защищать ворота.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Вчера «Толпар» также уступил магнитогорцам. Встреча закончилась со счётом 2:4.

На следующей домашней игре «Толпару» предстоит встреча с «Сибирскими Снайперами» из Новосибирска. Матч состоится 23 февраля.



Автор:Эдуард Кускарбеков
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