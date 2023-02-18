Уфимский «Толпар» второй раз подряд уступил дома «Стальным Лисам» из Магнитогорска

Уфимский МХК «Толпар» уступил сегодня, 18 февраля, «Стальным Лисам» из Магнитогорска (2:6), сообщили информагентству «Башинформ» в пресс-службе клуба. Молодёжка «Салавата Юлаева» сыграла в матче регулярного чемпионата МХЛ.

Счёт в игре открыли уфимцы. Голы гостям забили Динис Кадыров (10-я минута) и Эрик Галиев (51-я минута). Шайбы в ворота Владлена Кибо забросили Илья Квочко (13-я минута), Роман Канцеров (17, 21, 60 минуты), Данил Гололобов (31), Данила Юров (49). В одной из атак голкипер «Толпара» получил повреждение, но после помощи врача Владлен Кибо продолжил защищать ворота.