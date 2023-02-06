В Башкирии фитнесом занимаются больше женщин, чем мужчин – исследование

В 2022 году в Башкирии больше всего посещать спортзалы предпочитали женщины, нежели мужчины. Об этом информагентство «Башинформ» узнало из материалов исследований, представленных аудиторско-консалтинговой сетью FinExpertiza, которая, в свою очередь, изучила опросные данные Росстата.

Согласно исследованиям, в Башкирии в прошлом году спортивные учреждения посетили 53% женщин и 47% мужчин. При этом в 2022 году общее число любителей привести себя в форму в возрасте от 3 до 79 лет составило 9,2%, из которых 9,4% доля женщин, мужчин — 8,9%. Доля женского населения преобладала и в 2021 году — 6,8%. Мужчин, которые предпочли дивану гантели и беговые дорожки, 6,1%.

А вот перестали посещать спортзалы в 2022 году 47,5% жителей Башкирии, из которых 36,7% женщины и 41,5% — мужчины.

Всего, согласно исследованиям, в России в 2022 году количество занимающихся в фитнес-клубах и спортивных секциях выросло до 1 млн человек или на 6,8%, что составляет одну пятую часть тех, кто перестал заниматься в 2021 году. При этом домашние и уличные тренировки в стране забросили 5 млн человек.

Среди регионов, где вырос поток посетителей спортклубов, Тыва и Калининградская область. В них за год количество тренирующихся возросло втрое. Также в лидерах Новгородская, Пензенская, Кировская, Орловская и Амурская области, Алтай, Карелия и Мордовия.

Заметно снизилось количество тренирующихся в Чукотском автономном округе, там спортзалы опустели на 72,9%, в Ямало-Ненецком автономном округе - на 55,2%.

Добавим, в Башкирии строятся «умные» спортивные площадки. На них может заниматься каждый желающий. На таких площадках любителям физкультуры предоставляется доступ в интернет, чтобы построить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений, сообщало ранее информагентство «Башинформ». Напомним, они есть в Уфе, Стерлитамаке, планируются в Аургазинском, Бирском, Давлекановском, Зилаирском, Мечетлинском, Мишкинском и Уфимском районах республики.