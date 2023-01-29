«Салават Юлаев» 29 января проведёт домашний матч с «Нефтехимиком» из Нижнекамска

Сегодня, 29 января, в Уфе состоится третий матч 11-й домашней серии текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ. На льду «Уфа-Арены» в 16:30 «Салават Юлаев» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».

В предыдущий раз соперники встречались 20 января в матче десятой гостевой серии. Тогда уфимцы проиграли, сообщало информагентство «Башинформ». Голы в ворота команды из Татарстана забросили Иван Дроздов и Данил Алалыкин.

Сейчас «Салават Юлаев» располагается на шестой строчке турнирной таблицы, «Нефтехимик» — на восьмой.