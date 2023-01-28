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Вчера, 22:43

Более 250 лыжников из городов Башкирии приняли участие в соревнованиях в Белорецке

телеграм-канал Андрея Иванюты
Фото:телеграм-канал Андрея Иванюты

Открытый чемпионат и первенство Белорецкого района по лыжным гонкам, посвящённые 100-летию Минспорта России, прошли в Белорецке. Об этом в соцсетях сообщил глава администрации района Андрей Иванюта.

На состязания приехали более 250 спортсменов из Белорецка, Стерлитамака, Учалов, Сибая.  На лыжню вышли школьники разных возрастов, студенты, работники организаций района, спортсмены, любители и ветераны лыжного спорта. Самому младшему участнику было 7 лет, самому опытному - 76.

Ранее «Башинформ» сообщал, что 4 февраля в уфимском спорткомплексе «Биатлон» стартует физкультурно-спортивный проект «День зимних видов спорта», в рамках которого откроется первенство России по биатлону среди юниоров. 

Автор:Роман Якимчук
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