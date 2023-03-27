В Уфе в водоохранной зоне реки Белой обнаружили незаконное захоронение отходов

В Башкирскую природоохранную межрайонную прокуратуру обратилась жительница Уфы. Она сообщила о незаконном захоронении отходов производства филиалом Мостоотряд № 30 АО «Уралмостострой» в водоохранной зоне реки Белой.

«Надзорными мероприятиями выявлен факт захоронения на глубине двух метров на производственной площадке, расположенной в водоохранной зоне реки Белой, металлических бочек с краской, мастикой битумной, шпатлевкой с истекшим сроком годности, мешков из полипропилена, образованных в результате деятельности предприятия. Проведенные лабораторные исследования показали превышение допустимых показателей загрязняющих веществ в несколько раз, ущерб, причиненный окружающей среде, составил более 100 тысяч рублей», — сообщили «Башинформу» в надзорном ведомстве.

В этой связи природоохранный прокурор обратился в суд с требованием взыскать с организации сумму причиненного почве вреда. Суд поддержал доводы прокуратуры и удовлетворил их в полном объеме.