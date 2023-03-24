В Уфе сотрудники ДПС выявили на дороге двоих злостных неплательщиков штрафов

В Уфе 24 марта сотрудники госавтоинспекции выявили злостных неплательщиков штрафов. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе столичной госавтоинспекции, на автодороге Уфа — Оренбург инспекторы полка ДПС задержали сразу два автомобиля, владельцы которых игнорировали назначенные им административные наказания.

Так, 65-летний водитель Hyundai Ассent накопил долг 10 тысяч рублей за нарушения в области дорожного движения, общая сумма его неоплаченных долгов составляет более 80 тысяч рублей. 39-летняя женщина, управлявшая Nissan Almera, за два года набрала по камерам фотофиксации 90 нарушений ПДД, ее задолженность по неуплаченным штрафам составила около 45 тысяч рублей.

Данные автовладельцы были переданы сотрудникам службы судебных приставов, ими были изъяты транспортные средства и помещены на специализированную стоянку, отметили в ведомстве.